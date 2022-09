Deadpool 3: Ryan Reynolds confirma el regreso de Hugh Jackman como Wolverine

Los fanáticos de Deadpool estaban más que expectantes luego que en la San Diego Comic-Con y en la Disney D23 Marvel Studios no se mencionara novedad alguna sobre el superhéroe.

Sin embargo, Ryan Reynolds hizo lo propio en horas recientes al confirmar el estreno de la tercera entrega, con la incorporación de Wolverine, interpretado una vez más por su colega, el actor Hugh Jackman.

Wolverine y Deadpool ya se han cruzado en una incontable cantidad de veces, especialmente en las viñetas de la Marvel Comics. Por lo tanto, las esperanzas de un crossover estaban siempre presentes.

Sin embargo, en la última película de Wolverine, vimos a un Logan muy cansado, buscando un nuevo camino. Además, el cierre con su muerte apagó la posibilidad de una secuela con el mutante.

Por otro lado, Disney adquirió a Fox y el futuro de Deadpool se convirtió en un enigma, pero fue confirmado que el superhéroe se uniría al Universo Cinematográfico de Marvel.

En consecuencia, fue confirmada Deadpool 3 con la incorporación de Shawn Levy en la dirección. Shawn -de hecho- es un amigo de Ryan Reynolds.

Ahora, el mismo Ryan Reynolds acudió a las redes sociales con un revelador video. Allí, hablaba sobre el guion de Deadpool cuando Hugh Jackman, el actor de Wolverine, pasa por detrás de él.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022