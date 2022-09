“Lady chisme y sir rencor”: Reacciones divididas dejó el sexto capítulo de House of the Dragon

El pasado domingo se estrenó el sexto capítulo de la exitosa serie de HBO, House of the Dragon, el cual dejó una serie de impactantes escenas, además de reacciones divididas por parte del público.

Este episodio marcó el debut de Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen y de Olivia Cooke como Alicent Hightower, luego del salto en el tiempo de 10 años.

Spoilers.-

La serie avanza 10 años en el tiempo y nos presenta a los tres hijos de Rhaenyra, quienes tienen la peculiaridad de que no tienen el pelo plateado, a pesar de los rasgos tanto de su madre como de Laenor Velaryon, su supuesto padre, al menos ante la corte y el reino.

Sin embargo, para nadie es sorpresa de los “apetitos” de Laenor, al igual que la similitud entre los descendientes de la dinastía Targaryen y ser Harwin Strong.

Por otro lado, las críticas se desataron contra Alicent Hightower y ser Criston Cole, quienes comienzan a dar un atisbo de lo que tramarán más adelante para quedarse con el Trono de Hierro.

Increíble, ya pasaron 10 años y estos dos no lo superan. Lady chismes y Sir Rencor. #HouseOfTheDragon #HouseOfTheDragonHBO pic.twitter.com/3MQf9VfCU3

Otro de las aristas que sorprendió fue la muerte de Laena Velaryon luego de no poder dar a luz a un cuarto hijo con su esposo y príncipe, Daemon Targaryen.

Finalmente, la muerte de la mano del rey, Lyonel Strong, y de ser Harwin impactó a la audiencia, sobre todo cuando se reveló que quien ideó todo esto en pos de la causa Hightower fue Larys Strong, hijo y hermano de las víctimas.

A continuación te dejamos los mejores memes y comentarios que dejó el sexto capítulo de “La casa del Dragón”.

Alicent diciendo que debe prevalecer la moralidad cuando su hijo lit se estaba paj*ando en el balcón y crispin llamando put* mimada a Rhaenyra porque no quiso vivir en la miseria para que él no se sienta culpable por romper sus votos #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/WVnrnyN4UO

rhaenyra cuando jacaerys le pregunta si es bastardo, y ella responde que solo importa ser targaryen:#HouseOftheDragon pic.twitter.com/b4fYZqsH52

— carito (wants to be a halfblood) (@percy_augustera) September 26, 2022