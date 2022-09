Los Anillos de Poder se convierte en el mejor estreno en la historia de Amazon

El pasado viernes 2 de septiembre se estrenó a través de la plataforma de streaming Amazon Prime la serie precuela de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, y lo hizo a lo grande.

No cabe duda del éxito que tuvo la trilogía de películas dirigidas por Peter Jackson, por lo que había altas expectativas en esta nueva producción, la que finalmente no falló.

Esto porque Los Anillos de Poder tuvo una audiencia de 25 millones de espectadores en su estreno, que tuvo la emisión de un capítulo doble, convirtiéndose así en el mejor estreno en la historia de Amazon.

“De alguna manera tenía sentido que las historias de Tolkien nos trajesen este momento de orgullo. Una de las historias más populares de todos los tiempos y a las que muchos consideran el verdadero origen del género fantástico. Estoy muy agradecida con El Tolkien Estate, y con nuestros showrunners“, señaló Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios.

Además, Salke agradeció al “reparto y equipo de la serie, por sus incansables esfuerzos de colaboración y su energía creativa sin límites”.

“Son las decenas de millones de fans que están disfrutando de la Tierra Media, claramente con la misma emoción que nosotros, quienes son nuestra verdadera medida de éxito“, aseguró la jefa de Amazon.

25 million global viewers in the first 24 hours. Thank you for making #TheRingsOfPower the most watched series premiere on @PrimeVideo. pic.twitter.com/HeKCVNn5hx

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 3, 2022