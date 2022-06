Cameron Diaz sale del retiro y volverá con una nueva película de Netflix

Cameron Diaz lleva ocho años retirada del mundo de la actuación, pero decidió volver para una nueva película de acción y comedia de Netflix.

Su último trabajo en este tipo de producciones fue en 2014, cuando interpretó a la señorita Colleen Hannigan en Annie. Desde ese momento le puso un alto a su carrera.

Sin embargo, recibió un llamado con una propuesta para salir de su retiro. Fue el actor y productor Jamie Foxx quien la contactó para el trabajo.

Foxx grabó y compartió la conversación en su cuenta de Twitter, donde también se oye a Tom Brady, quien ayuda a convencerla de su regreso.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb

— Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022