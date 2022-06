Muchos lo recuerdan como el teniente Bookman en la popular serie norteameticana “Senfield“. Sin embargo, en la jornada de este lunes, 13 de junio, confirmaron que muere el actor Philip Baker Hall.

La estrella conocida también por participar en películas como “Hard Eight”, “Magnolia”, “Boogie Knights”, “Dogville”, “Curb Your Enthusiasm” y “The Truman Show”, falleció a los 90 años de edad.

Quien confirmó la muerte de Philip Baker Hall fue su vecino y amigo, el periodista de Los Ángeles Times, Sam Farmer.

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it. pic.twitter.com/pBCaILjHPT

— Sam Farmer (@LATimesfarmer) June 13, 2022