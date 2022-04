Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Cuándo comienza la preventa de entradas en Chile

Uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel se acerca a los cines nacionales y mundiales.

Por ello, desde la empresa ya entregaron las fechas de la preventa para las entradas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tanto para Latinoamérica como para Chile.

¿Cuándo es el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Chile?

La fecha designada para el estreno de Doctor Strange 2 en nuestro país es el próximo 5 de mayo.

Asimismo, se informó que el día 4 de mayo se realizará un preestreno de la producción.

¿Cuándo comienza la preventa para Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Chile?

Según informó Marvel y las cadenas de cines nacional, la preventa para adquirir entradas al cine para ver a la segunda parte de Doctor Strange comenzará este miércoles 6 de abril en Chile y Latinoamérica.

¡En 5 días comienza la ̶L̶O̶C̶U̶R̶A̶ preventa de tickets! #DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, estreno 5 de mayo, solo en cines. #MarvelStudios pic.twitter.com/8gbU5FxEJI — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) April 1, 2022

Hemos abierto un portal exclusivo para súper fans de #DrStrange. ✨🙌

¡Vive #ElMultiversoDeLaLocura antes que nadie en su preestreno el 4 de Mayo! 😎 Recuerda que a partir del 6 de abril podrás adquirir tus entradas. pic.twitter.com/ddhP3XXib8 — CineHoyts Chile (@CineHoytsChile) April 4, 2022

PRE-ESTRENO 4 DE MAYO 🔥

PREVENTA 6 DE ABRIL 🎟 LAS COSAS SE VAN A DESCONTROLAR MAMITA MÍA 😱 pic.twitter.com/VzwDLiMGgP — Cinemark Chile (@CinemarkChile) April 4, 2022

Sinopsis Doctor Strange 2

La secuela del hechicero se adentra en el Multiverso y amplía sus límites más que nunca. El film presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams.

La película está dirigida por Sam Raimi y producida por Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. El guión está a cargo de Michael Waldron.