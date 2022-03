The Batman ha sido uno de los éxitos más grandes de la alianza entre DC Cómics y Warner Bros, y recientemente se reveló una escena eliminada junto al Joker.

La cinta de Matt Reeves logró superar las expectativas que se tenía en torno a esta nueva versión del héroe, con el comentado protagonismo de Robert Pattinson.

Con una versión más oscura y una mirada diferente a lo que acostumbramos a ver, la película logró conquistar la crítica y, más importante para la compañía de cómics, a los fanáticos.

Uno de los temas que más se abordaron tras el estreno fue la posible aparición del Guasón. La gente quedó con ganas de ver al villano más icónico de Gotham.

Desde ese momento comenzaron a surgir rumores de todo tipo en torno a su participación en la historia. Considerando que The Batman 2 ya es casi un hecho, muchos tienen la esperanza de verlo en pantalla junto al Bruce Wayne de Pattinson.

Sin embargo, existieron especulaciones más cercanas a la realidad que apuntaban a que el filme si consideraba al legendario enemigo del ‘murciélago’.

Aquellos rumores fueron tomando fuerza y finalmente salió a la luz la verdad. Primero fue el propio Reeves quien compartió en redes sociales una imagen espeluznante y misteriosa que daba pistas sobre qué se trataba.

“¿Quién ríe el último…?” escribió el director en su publicación de Twitter. El hecho rápidamente fue viralizado y nuevamente se habló de la segunda parte y de alguna escena eliminada de la película.

Who gets the last laugh…? https://t.co/LSUp9RAve7 pic.twitter.com/Y7ov0s4VGn

— Matt Reeves (@mattreevesLA) March 24, 2022