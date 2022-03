Sony deja caer opción de realizar The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield

No hay dudas del éxito que fue Spider-Man: No Way Home en los cines a nivel mundial, lo cual le valió romper una serie de récords y encumbrarse como una de las películas más taquilleras de la historia.

Y no fue para menos, ya que miles de fanáticos vieron como Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield encarnaban a sus respectivos Spider-Man en la pantalla grande, haciendo realidad el denominado “Spiderverse”.

No obstante, un nuevo guiño de Sony dejó caer la opción de llevar a cabo otra de los pedidos de los fanáticos del arácnido: realizar The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield.

Esto porque la compañía subió un video del actor correspondiente a su participación en No Way Home, junto a escenas de las anteriores entregas de The Amazing Spider-Man, además de marcar el video con “The Amazing Peter #3”. “We know, we know: Amazing”, señala el post de Sony en sus redes sociales.

We know, we know: Amazing.#SpiderManNoWayHome is now on Digital and on 4K UHD and Blu-ray on April 12! https://t.co/XCrRDQPjCq pic.twitter.com/1cZtf2q7ZK — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) March 18, 2022

Esto se enmarca en una serie de rumores que apuntan a que Andrew Garfield volverá a interpretar a Peter Parker en The Amazing Spider-Man 3, y que incluso su aparición podría darse en el próximo estreno de Sony Morbius, que daría una conexión con el “Spiderverse”.

Además, con el lanzamiento oficial del blu-ray de la última película del arácnido de Tom Holland, se conocieron varias escenas eliminadas. Una de ellas es una conversación donde “Spider-Man 3” (Andrew Garfield) le dice a su variante del MCU “si nos necesitas ya sabes donde encontrarnos“, dando pie a una serie de rumores, incluida su aparición en otros proyectos como “Madame Web”.