¡Otro récord para el arácnido!: “Spider-Man: No Way Home” superó a “Avatar” convirtiéndose en el tercer film más taquillero de la historia en EEUU

Continúa el éxito del hombre araña. A casi dos meses de su estreno, Spider-Man: No Way Home sigue rompiendo récords de taquilla y superó a Avatar, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos.

En detalle, la cinta dirigida por Jon Watts ha recaudado a la fecha 760,9 millones de dólares, superando así solo por puntos decimales, los 760,7 millones que consiguió el filme de James Cameron, tras su estreno en el 2009.

Tras superar a Avatar, Spider-Man: No Way Home solamente es superado por Avengers

: Endgame que recaudó 858,37 millones y Star Wars: El despertar de la fuerza con 936,66 millones.

Pero expertos en la materia, aseguraron que la “mala” noticia, si es que se le puede llamar de ese modo, es que es prácticamente imposible que el firme sobre el superhéroe arácnido supere a las demás cintas, ya que las proyecciones indican que Spider-Man: No Way Home acabará cerrando su viaje comercial en Estados Unidos con unos 785 millones de dólares, cifra no menor, considerando que la película fue estrenada en medio de una pandemia.

En materia internacional, Spider-Man: No Way Home superó los 1.800 millones de dólares de ingresos mundiales, manteniéndose en el sexto lugar de las películas más taquilleras alrededor del globo.