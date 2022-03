Después de más de 30 años intentando concretar este proyecto, todo parece indicar que finalmente Beetlejuice 2 tiene luz verde para comenzar con sus trabajos.

La secuela de la clásica película de 1998 dirigida por Tim Burton fue tema durante mucho tiempo, con su público pidiendo la continuación de la historia.

Este 2022 al fin se dieron buenas noticias, ya que según reportan algunos medios especializados, el filme tendría espacio en una productora que quiere apostar por la segunda parte.

Se trata de Plan B Entertainment, propiedad de Brad Pitt. La firma cuenta con varios títulos destacados, entre los que destacan Troya (2004), Guerra Mundial Z (2013), 12 Años de Esclavitud (2013) y El Árbol de la Vida (2011).

De esta manera, la compañía tomará las riendas de una idea que se ha mantenido flotando durante décadas. A pesar de que hayan pasado años, el proceso de creación por parte de Warner Bros nunca se detuvo.

Bajo el título de la cinta original se desarrollaron algunos videojuegos, una serie de televisión animada, de cuatro temporadas entre 1989 y 1991 y diversos musicales en Broadway.

Por el momento no hay confirmación oficial por parte ‘WB’ respecto a la aprobación del proyecto, pero comenzaron a salir los primeros rumores y filtraciones.

Jeff Sneider, periodista de The Ankler, utilizó su cuenta de Twitter para compartir algunos detalles acerca de la posible realización de Beetlejuice 2. Entre la información publicada, también hizo referencia al regreso de los actores protagonistas.

Los intérpretes principales de la primera película fueron Michael Keaton (Beetlejuice) y Winona Ryder (Lydia Deetz). Por otra parte, aseguró que la secuela no contará con la participación de Alec Baldwin (Adam Maitland).

EXCLUSIVE: Brad Pitt's company Plan B has come aboard to produce BEETLEJUICE 2, which could shoot this summer with original stars Michael Keaton and Winona Ryder reprising their roles. No Alec Baldwin though… https://t.co/XuCg0XVNdF pic.twitter.com/QeiK3BneUt

— Jeff Sneider (@TheInSneider) February 28, 2022