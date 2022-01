Quieren repatriarlo: aseguran que Marvel contactó a Ben Affleck para volver a interpretar a Daredevil en película del UCM

Durante la última jornada se dio a conocer un rumor acerca del futuro de Ben Affleck y su posible retorno a Marvel para interpretar nuevamente a Daredevil. La idea es incorporarlo al próximo proyecto del MCU o UCM, en español.

El actor estadounidense se puso el traje de este superhéroe en la película de 2003 dirigida por Mark Steven Johnson. Para ese tiempo aún no se establecía lo que hoy conocemos como el Universo Cinematográfico de Marvel.

Considerando el contexto de la época en torno a este tipo de producciones y una crítica poco amigable, la historia no tuvo mucha proyección. Con el pasar de los años se retomó el interés por el personaje y en 2015 se realizó una serie, aunque sin Affleck como actor.

La carrera del intérprete se mantuvo alejada de los héroes hasta el año 2016, cuando volvió al rubro, aunque en la vereda del frente. Esta vez asumiría un importante rol para DC Comics siendo Batman.

Según reconoció el propio actor, la experiencia trabajando para la compañía no fue buena ya que sufría una gran presión. Ahora está a la espera que se estrene la película The Flash donde hará su última aparición como Bruce Wayne.

Anunciando el fin del vínculo entre el actor y la empresa, ya comenzaron las especulaciones respecto al futuro. El rumo que ha tomado cada vez más fuerza apunta del retorno a su antigua casa.

Con la llegada de un nuevo año comenzó la época de rumores y según el insiders Bigscreenleaks, desde Marvel están pensado en repatriar al californiano.

La fuente aseguró que desde la productora se habrían contactado con el equipo del californiano a finales del año pasado. La intención es que Ben Affleck vuelva a ser Daredevil.

Su aparición podría darse en la segunda película del Doctor Strange y el Multiverso de Locura. Esto tiene sentido luego de lo sucedido en Spider-Man: No Way Home, abriendo posibilidades al cruce de los universos.

Sin embargo existe un inconveniente. Al igual que lo ocurrido con Batman, el intérprete tampoco terminó de la mejor manera su experiencia como Matt Murdock.

De momento habrá que esperar a ver si las conversaciones son reales y, en caso de serlo, lo importante es que se llegue a buen puerto para concretar el proyecto.

For obvious reasons, I was asked to keep this a secret but Marvel did indeed reach out to Affleck for a cameo as Daredevil. They sent out preliminary contracts to his team but i'm not sure if anything came of it. pic.twitter.com/fK9itKRNsm

— BSL (@bigscreenleaks) January 12, 2022