¡She’s back! Netflix publicó primeras fotografías del regreso de Lindsay Lohan a la pantalla

A través de las redes sociales oficiales de Netflix, los fanáticos de Lindsay Lohan han podido ver las primeras capturas del próximo proyecto que trae de vuelta a la pantalla a la querida actriz, quien estuvo alejada de las producciones desde 2013.

Si bien, aún no se ha revelado el nombre de la película, lo que se sabe es que llegará a la plataforma en en 2022, y que tiene un argumento navideño.

“Ella está de vuelta!” escribieron desde la cuenta de la plataforma de streaming.

“Aquí está su primer vistazo a Lindsay Lohan en su próxima comedia romántica navideña, coprotagonizada por Chord Overstreet”, escribieron en el mensaje.

Cabe destacar, que la película tiene un sabor especial para la protagonista de Juego de Gemelas, debido a que durante el último tiempo la artista solo ha aparecido en breves cameos de otras producciones.

El papel importante más reciente de Lohan fue en The Canyons (Paul Schrader ) en 2013, y si bien, la cinta recibió varias críticas negativas, el desempeño de la actriz fue reconocido.

A través de un tweet, Netflix se encargó de entregar algunos detalles de la trama de la esperada cinta.

“Una malcriada heredera de un hotel, quien está recién comprometida, se encuentra al cuidado de un apuesto propietario de una cabaña obrera y de su precoz hija. Todo esto, después de que la protagonista sufriera una amnesia total en un accidente de esquí” escribieron desde la cuenta de la plataforma.

