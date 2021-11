Las confesiones de Sylvester Stallone sobre Rocky IV: “Nunca debí matar a Apollo”

El reconocido actor neoyorquino Sylvester Stallone se refirió a la exitosa saga de Rocky, específicamente a la cuarta entrega, donde fuimos testigos de la triste muerte de Apollo Creed.

En el marco del 35° aniversario de la película, el también director de cine prepara el estreno de Rocky vs Drago – The Ultimate Director’s Cut. En este trabajo se mostrarán 40 minutos nuevos de material inédito con escenas nunca antes vistas.

En este contexto es que ‘Sly’ ha hecho confesiones y declaraciones acerca de esta pieza cinematográfica, una de las más recordadas en el cine deportivo.

Uno de los hitos del filme fue el deceso del exrival y posterior amigo de Balboa, el boxeador interpretado por Carl Weathers. El fallecimiento de Apollo generó tristeza ente los fanáticos, y más aún en la forma en que murió.

La partida de Creed marcó un antes y después en la historia. Luego de esa fatídica pelea de exhibición contra Ivan Drago (Dolph Lundgreen), todo cambió.

Stallone, en un documental que llega en función de su nuevo trabajo, reconoció que la decisión “fue una tontería”, asegurando que “nunca debí matarlo“. En ese sentido, apuntó que era más efectivo, en términos narrativos, que se haya tratado de una lesión grave, con lo que se retiraba del boxeo profesional y asumía el rol de Mickey, como entrenador.

Si bien se arrepiente de esta decisión, aseguró que el cambio hubiera sido tan radical que probablemente ni Rocky V ni Rocky Balboa nunca hubiesen ocurrido. Esto también hubiera condicionado las películas Creed.

Stallone casi muere por la pela ante Iván Drago

El actor también recordó el momento en que estuvo al borde de la muerte mientras trabajaba en el rodaje de Rocky IV. Según señaló, fue durante una pelea.

Es sabido que los filmes de acción y pelea representan un gran peligro para sus actores, más aún para los dobles de acción, que se exponen a diferentes golpes o acrobacias.

La experiencia de Stallone se remonta al año 1985, mientras trabajaba en la cuarta entrega de su icónica saga. Se trata del enfrentamiento ante Dolph Lundgreen (Iván Drago).

Ese duelo que significaba la venganza por su amigo Apollo, casi resulta con una consecuencia fatal, pero esta vez, en la vida real, fuera de la ficción.

El hecho se produjo tras recibir un golpe en el corazón. “En el primer round, donde me derribó, eso es real. Me pulverizó y no lo sentí en ese momento, pero más tarde esa noche mi corazón comenzó a hincharse”.

“Me había lastimado el saco cardio-perio, que es cuando el corazón golpea el pecho, como en un accidente automovilístico cuando el pecho golpea el volante. Mi presión arterial subió a 260. Pensaron que iba a estar hablando con ángeles”, detalló el actor.

Con esta confesiones de Sylvester Stallone acerca de Rocky IV, con una decisión en torno a Apollo Creed y una complicada situación con Iván Drago, se genera aún más expectativa para el nuevo aniversario del filme y el lanzamiento de su material exclusivo.