“The Mandalorian” comienza el rodaje de su tercera temporada sin Pedro Pascal

La tercera temporada de The Mandalorian comenzó su rodaje este miércoles 13 de octubre, luego de un largo tiempo de incertidumbre, y sin Pedro Pascal.

Luego de muchos rumores se dio pie a las grabaciones de la popular serie de Star Wars que narra la historia de Din Djarin o ‘Mando’ y Grogu o ‘Baby Yoda’.

Tras el aclamado final de la segunda parte, los fanáticos han esperado con ansias la nueva temporada para ver cómo continúan las vidas de sus queridos personajes.

Además, de este título desprendió el spin-off inspirado en el clásico cazarrecompensas galáctico, The Book of Boba Fett, apuesta que también genera gran expectativa.

Finalmente el rodaje ha comenzado, así lo confirmó el actor y también parte del equipo de dirección de la serie, Carl Weathers.

Hubo un largo periodo de rumores que le pusieron fecha al comienzo del trabajo. La versión más fuerte estaba enfocada al pasado mes de septiembre.

Entre las razones de aplazamiento se mencionó la ausencia de Pedro Pascal, quien da vida al mandaloriano protagonista de la historia. Cabe recordar que el actor se encuentra trabajando en la serie The Last of US de HBO Max.

Ante esta situación, varios medios especializados confirmaron que los trabajos de la temporada 3 comenzaron sin Pascal.

Sin embargo, la verdadera razón por la que se atrasó la grabación es otra. Se trata de la serie de Obi-Wan Kenobi, que ocupaba uno de los estudios principales de Disney en Los Ángeles.

Con esta noticia, el próximo año volverá a ser muy positivo para Star Wars, o al menos eso se espera debido a una agenda cargada de estrenos.

Si bien se desconoce una fecha de estreno específica, se espera que la tercera temporada de The Mandalorian llegue a mediados de 2022 en Disney Plus.