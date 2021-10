Pedro Pascal vuelve a trabajar con Netflix: será el narrador de un documental sobre animales

El actor chileno Pedro Pascal volverá a trabajar con Netflix para ser el narrador de una nueva serie documental que se enfocará en los animales.

En el último tiempo el intérprete chileno nacionalizado estadounidense ha sido de las figuras más reconocidas y populares en nuestro país.

Gracias a sus recientes trabajos en The Mandalorian y el proyecto en desarrollo de The Last of Us, Pascal sigue ampliando su carrera.

Presente en Disney Plus con la serie de Star Wars y en HBO Max con la producción inspirada en el videojuego, ahora vuelve bajo el sello de Netflix.

Cabe mencionar que ya había trabajado con esta plataforma de streaming previamente, en la historia original Narcos. Ahora, según consignó Deadline, el actor pondrá su voz para un documental.

Se trata de Animals, una producción enfocada en ocho familias del mundo natural, mostrando leones, pulpos, canguros, entre otros animales.

De esta manera, Pedro Pascal narrará un episodio de la nueva apuesta documental de Netflix. En tanto, Bryan Cranston, Rashida Jones y Rebel Wilson darán voz a otros episodios.

Este proyecto fue grabado en tiempos de pandemia y será estrenado el próximo 10 de noviembre a través de la plataforma, incluso ya tiene confirmada una segunda temporada.