“El premio es tuyo”: Roberto Benigni dedicó emotivas palabras a Nicoletta Braschi tras recibir galardón en el Festival de Venecia

En la celebración del Festival de Venecia número 78, el actor Roberto Benigni, conocido por escribir, protagonizar y dirigir la aclamada película La Vida es Bella (1997), realizó emotivo discurso tras recibir el León de Oro Honorífico a la Trayectoria.

“El trabajo de actor no es un juego sino un trabajo serio. Cada vez que escucho en las entrevistas ‘nos hemos divertido mucho haciendo esta película’ pienso que no debe divertirse él o ella, sino yo que la veo” comenzó diciendo.

Junto con agradecer diversos exponentes que han inspirado su carrera, el actor aprovechó el momento para referirse a su esposa, Nicoletta Braschi, con quien coprotagonizó la cinta galardonada con más de 50 premios a nivel internacional, incluyendo tres premios Óscar, el Gran Premio del Festival de Cannes, el César a la mejor película extranjera y el Goya a la mejor película europea.

“En este momento quiero dedicar un pensamiento a Nicoletta Braschi, que está aquí en la sala” agregó entre los aplausos de los asistentes.

“Ni siquiera quiero dedicarle este premio, porque el premio es suyo. Nicoletta, solo conozco una forma de medir el tiempo: contigo y sin ti ” continuó.

Bajo este contexto y ante la emoción de los presentes, el también guionista italiano expresó que “compartimos este León, yo me llevo la cola, para mostrarte mi alegría, y tú tomas el resto; sobre todo las alas son tuyas, porque si alguna vez he tomado vuelo en mi trabajo es gracias a ti, a tu talento, a tu misterio, a tu encanto, a tu belleza, a tu feminidad, al hecho de ser mujer“.

“Ser mujer es un misterio que los hombres no entendemos. Groucho Marx tenía razón cuando decía ‘los hombres son mujeres que no lo han logrado’. Y esa es la verdad. No podría ser como tú, Nicoletta” indicó Roberto Benigni ante el público del Festival de Venecia.

Para finalizar, quien también obtuvo un Óscar a Mejor Actor por la producción de 1997, mencionó que “si algo bello y bueno que he hecho en mi vida siempre ha sido atravesado por tu luz. El nuestro fue un amor a primera vista, incluso a la vista eterna“.