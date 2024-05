Joaquín Torres, volante de Universidad Católica, conversó con Los Tenores este miércoles y anticipó el Clásico Universitario contra la U, el cual se jugará en el Estadio Nacional este sábado.

“Ojalá que sea una buena cancha, se sabe que el Nacional es un estadio grandísimo, espero que el campo de juego esté en buenas condiciones, eso le da otro gusto al partido. Nosotros venimos jugando en una cancha que no está al 100% (Estadio Santa Laura)”, señaló de entrada el mediocampista argentino.

Respecto al favoritismo de los azules para este duelo, el trasandino mencionó: “Por más que un equipo esté mejor que el otro, los clásicos son partidos aparte y puede ganar cualquiera”.

“Son dos equipos que intentan lo mismo: atacar el arco rival y tratar de manejar la pelota. Será un choque de estilos parecidos y la diferencia estará en quien maneje más el balón, quien gane la posición, y el otro se tendrá que adaptar. Será un lindo partido, eso espero”, agregó.

“Sabemos que la U está en un buen momento y que es el puntero, pero estamos enfocados en nosotros, mostramos una idea de juego, es una semana diferente y hay que dar un plus más en el partido”, comentó de cara al compromiso.

La competencia dentro de la UC y el cambio de DT

Por otro lado, Joaquín Torres abordó la lucha interna que hay en la UC por estar en el once titular. “Hay mucha competencia en el plantel, obviamente que eso es bueno para el grupo. Estoy tratando de mejorar en los entrenamientos para poder meterme en el once en algún momento”, aseguró.

En esa línea, aclaró dónde prefiere jugar: “Como volante por derecha en el esquema 4-4-2 es la posición más natural y donde más cómodo me siento, obviamente con perfil cambiado, me gusta meterme para adentro, pero también lo he hecho por izquierda y como segundo delantero”.

Además, reconoció que le afectó el despido de Nicolás Núñez. “Hablé con Nico antes de venir al club y llegué con la confianza de él como entrenador, pero pasó que él se fue, llegó un técnico nuevo y empiezan todos de cero. Ahora estoy tratando de ganarme la confianza del Tiago Nunes”, indicó.

Sobre el fútbol chileno y su partido contra Messi

Al cierre, Joaquín Torres comparó el fútbol chileno con lo que le tocó vivir en Argentina y Estados Unidos. “En Chile hay grandes jugadores y la liga tiene un formato más organizado que en Argentina. En comparación a Estados Unidos, allá hay una intensidad más alta, es una liga más física, y la liga chilena es un poco más lenta”, afirmó.

Por último, recordó la vez que jugó contra Lionel Messi en la liga estadounidense. “Tuve la suerte y la desgracia de enfrentarlo, porque perdimos ese partido, pero Messi es mi máximo referente, pude hablar algunas palabras con él y me quedé con su camiseta después del partido, eso es algo que me voy a llevar para siempre”, concluyó el exfutbolista de Philadelphia Union.

Universidad Católica visitará a la U de Chile en el Estadio Nacional este sábado 18 de mayo a las 17:30 horas, partido que contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.