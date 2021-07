Netflix confirma segunda temporada de Sweet Tooth

Sweet Tooth la exitosa serie estrenada el 4 de junio de 2021 en Netflix, confirma su segunda temporada de una manera muy particular.

La plataforma de streaming mantiene encantados a sus espectadores y cada cierto tiempo sorprende con grandes anuncios, como un mes de agosto lleno de estrenos.

A todos esos lanzamientos, este día jueves se sumó una buena noticia para los seguidores de Sweet Tooth, serie basada en una historia de DC Comics.

BREAKING NEWS: @SweetTooth has been renewed for Season 2!

Congratulations to the cast and crew! 🎊🎉#SweetTooth #SweetToothSeason2 pic.twitter.com/RgaL5xcmkl

— Sweet Tooth Series (@SweetToothDrama) July 29, 2021