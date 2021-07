“La verdad es que LeBron no es Michael”: Director de Space Jam original realizó crítica a la secuela protagonizada por LeBron James

Joe Pytka, director de la primera Space Jam, la icónica cinta noventera que fue protagonizada por Michael Jordan, realizó ácidos comentarios respecto a la secuela que se estrenó este 16 de julio en los Estados Unidos.

Para el cineasta, la nueva Space Jam es tan “aburrida” que ni siquiera pudo terminar de verla a la primera vez, según consignó el medio internacional TMZ , en donde Pytka fue entrevistado respecto a sus impresiones de la cinta.

Así, durante la conversación el director de “Space Jam: El juego del siglo”, llegó a calificar la secuela Malcolm D. Lee como “un desastre poco interesante”.

Los dardos hacia LeBron James

Por otra parte, Pytka – quien además de Space Jam ha participado en la realización de diversos videos musicales, como “The Way You Make Me Feel” de Michael Jackson, o “Free as a Bird”, de The Beatles – aseguró que uno de los puntos más deficientes de la cinta en comparación con la original es que el deportista invitado no está a la altura de lo que solía ser Michael Jordan en la década de los noventa.

“La verdad es que LeBron no es Michael”, aseguró el realizador audiovisual, quien también explicó que cuando Jordan participó en la película era todo un ícono mundial, y no solamente “el mejor jugador de basketball”.

Además, el cineasta mencionó que la nueva Space Jam no está a la altura de la original ni siquiera en los actores de reparto.

Mientras que en la cinta estrenada en 1996 actuaron personas de la talla de Charles Barkley, Muggsy Bogues, Shawn Bradley y Bill Murray, Pytka aseguró que en la versión 2021 no hay casi nadie recordable, más allá de Anthony Davis o Damian Lillard.