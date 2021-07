Críticos de cine destrozaron “Space Jam 2”: “Es un Frankenstein reciclado”

Durante esta jornada se estrenó en Estados Unidos la película Space Jam 2, dirigida por Malcolm D. Lee, que no contó con el respaldo de los críticos de cine especializados.

Si bien algunas apreciaciones sostienen que es una mejor producción que la original protagonizada por Michael Jordan, el balance del estreno Space Jam: A New Legacy es mayoritariamente negativo.

Según lo que indica el sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, Rotten Tomatoes, de un total de 110 reseñas, la secuela independiente protagonizada por LeBron James solo alcanza a un 33% de críticas positivas.

“Un Frankenstein reciclado que rocía un guiso de huevos de Pascua y disfraces de Halloween al espectador, rezando para que algo se pegue” expone Katie Walsh, crítica de cine de LA Times Movies News.

Si bien la crítica parece ser severa, la historia no es muy diferente ante la cinta original, pues la producción noventera no fue precisamente bien recibida.

La película de 1996 tuvo una recepción levemente mejor, ya que a partir de 80 reseñas a la fecha tiene un 44% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, lo que según la tradición sigue garantizando los “tomates podridos”.

“Nunca había visto nada igual. También espero no volver a ver nunca algo así, y desearía no poder ver lo que he visto”, afirmó Richard Roeper, del Chicago Sun-Times.

Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, escribió: “Nadie sabe a quién se pretende atraer con esto, excepto presumiblemente al departamento de marketing del estudio“.

