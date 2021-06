Netflix destacó a José Ignacio “Chascas” Valenzuela en el Mes del Orgullo LGBTQ+

En el marco del Mes del Orgullo, Netflix decidió rendir homenaje a las grandes mentes creativas LGBTQ que han dado vida a personajes e historias que están impulsando la representación de la comunidad en la pantalla. Una de estas mentes es el chileno José Ignacio “Chascas” Valenzuela, creador de “¿Quién mató a Sara?” que también acaba de lanzar un libro para niños.

El escritor chileno habló sobre la importancia de la representación: “Siempre he creído que el prejuicio no es más que ignorancia verbalizada. La gente emite opiniones antes de enfrentarse a la realidad simple y sencillamente porque no sabe de lo que habla. Por eso creo que la visibilidad es la única manera de romper prejuicios y desarticular lenguajes de odio”.

“Si yo me muestro tal como soy, si expongo a otros mi humanidad, es muy posible que esos otros descubran que entre ellos y yo hay muy pocas diferencias. Todos lloramos igual, todos sufrimos igual, todos sangramos igual, y todos amamos con la misma intensidad. Por eso la representación es absolutamente clave”, indicó el escritor.

“En la sociedad todavía existen prejuicios o hay ausencia de derechos civiles básicos”

Además, el guionista de 49 años dijo que “el tema de la maternidad o paternidad homoparental es fundamental para, a través de historias bien hechas, bien contadas y bien desarrolladas, mostrar a la audiencia que hay muchísimas maneras de hacer familia. Es poco lo que se ha visto en series o películas a dos madres o dos padres intentando criar a hijos en una sociedad donde todavía existen tantos prejuicios o hay ausencia de derechos civiles básicos”.

“La comunidad LGBTQ ha atravesado grandes y difíciles momentos a lo largo de su historia: pandemias, luchas civiles, falta de espacio en medios, rechazo laboral y familiar, etc. Y ya es hora que podamos contar nuestras mejores y más esperanzadoras historias”, explicó el creador de las teleseries Amor a domicilio, Papi Ricky y Lola, entre otras.

El último libro de Valenzuela, “Mona Carmona”

José Ignacio Valenzuela, escritor y guionista de casi 20′ telenovelas, está celebrando el reciente lanzamiento de su libro “Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia”. En esta novela para niños, Ramona Carmona tendrá que revelar los secretos de la obra de Gaudí, después de la muerte de su abuelo, quien fue el último ser humano que sabía la verdad de la Sagrada Familia.