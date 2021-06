Sebastián Moreno, director del documental sobre Sergio Larraín: “Es como el Alexis Sánchez de la foto”

En el Ciudadano ADN nos gustan los panoramas y es por eso que les compartimos uno tremendo. Este próximo 4, 5, y 6 de junio tendrá funciones un nuevo documental realizado por el destacado director Sebastián Moreno: “El instante eterno”, en el que se aborda la vida y obra de Sergio Larraín, fotógrafo chileno que tuvo una brillante carrera en la agencia internacional Magnum.

En conversación con Ciudadano ADN, el director del documental, Sebastián Moreno, comentó que el fotógrafo “es como nuestro Alexis Sánchez y no sabemos que existe, es por eso que fuimos en su búsqueda”.

“Tiene un trabajo genial y en Chile sabemos muy poco de él. Su genialidad fue opacada por su retiro: él abandona el mundo de la fama y termina viviendo recluido en una pequeña casa de campo, en el pueblo de Tulahuén al interior de Ovalle, en la Cuarta Región”, explicó el director del documental sobre Sergio Larraín, quien además mencionó que este viernes 4 de junio a las 21 horas se estrenará su trabajo a través de la plataforma de streaming PuntoTicket.

El director de otros destacados trabajos nacionales como “La ciudad de los fotógrafos” explicó que “quise ir en búsqueda de los detalles”.

“Siempre hay un detalle. Siempre hay otras historias que nos ayudan a entender mejor el fenómeno, pero en el caso de Sergio Larraín no estaba eso, había un vacío que para mí era importante conocer. Esta película no me la pidió nadie, no es un encargo. Creo que ahí yo voy en búsqueda de este maestro, pero me voy encontrando con muchos detalles. Me di cuenta que no sabia nada. En la investigación que duró seis años descubrimos muchas inflexiones en la vida de él. Vivió muchos mundos: fue íntimo amigo de Violeta Parra y fue íntimo amigo de Nemesio Antúnez, así como también estuvo muy cerca de Pablo Neruda. Era un artista de su época” , explicó el entrevistado a Ciudadano ADN.

La vez en que Sebastián Moreno casi conoció a Sergio Larraín

Por otra parte, el documentalista relató una anécdota en el Ciudadano ADN: la ocasión en que estuvo a punto de conocer al destacado fotógrafo.

“Mi padre a través de una amiga nos invita a conocer a Sergio, quien en ese entonces ya estaba viviendo en Ovalle. Yo no quise ir porque estaba en otra”, relató Sebastián Moreno, director del documental “El instante eterno”.

“¿Qué iba a hacer en Ovalle en la casa de un viejo fotógrafo?”, añadió el autor, quien además mencionó que si hubiese ido a la casa de Sergio Larraín, “quizás no habría hecho esta película”.