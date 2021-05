Los memes que dejó el estreno del cuarto capítulo de “Luis Miguel, la serie”

Este domingo se estrenó un nuevo episodio de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

Se trata del cuarto capítulo de la producción que es transmitida a través de Netflix y que ha publicado un episodio cada fin de semana.

Como en cada emisión, los seguidores de la serie que muestra la vida de Luis Miguel compartieron sus reacciones en redes sociales, en donde los memes no se hicieron esperar.

Hay que señalar que la primera temporada de Luis Miguel, la serie fue estrenada en 2018 y, desde el pasado 18 de abril se comenzó a transmitir la nueva entrega que publicará episodios cada fin de semana de mayo.

Revisa aquí algunas reacciones:

CÓMO ME DUELE SABER QUE ESTO ES ALGO QUE SÓLO SOÑE, NOS DESGARRAMOS DE PLACER, UNA PROMESA QUEDÓ NOS JURAMOS LEALTAD SIN TESTIGOOSSS COMPROMETIMOS EL ALMAAA #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/uiqsMXUWfH

#LuisMiguelLaSerie2 Ep. 4 spoilers with no context pic.twitter.com/ZXFMdqi3kd

#LuisMiguelLaSerie#LuisMiguelLaSerie2

No, tu no Hugo tu no 😒💔😭🥺 pic.twitter.com/Ie7PBmR0YC

— Yaneth (@yanethmarjmnz) May 3, 2021