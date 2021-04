Anuncian remake de “How I met your mother” protagonizado por Hilary Duff

How I met your mother, la exitosa comedia creada por Craig Thomas y Carter Bays, anunció un reboot protagonizado por Hilary Duff.

La producción será estrenada a través de Hulu, plataforma de streaming propiedad de Walt Disney, y se llamará How I met your father. De acuerdo al medio que dio a conocer la noticia, Variety, la trama estará ambientada en el 2021 y abordará la vida de Sophie, una joven mamá que cuenta a su hijo la historia sobre su relación con su papá.

Hilary Duff, quien le dará vida al personaje central de la comedia, se demostró feliz por asumir este nuevo desafío en su carrera, diciendo que “he tenido mucha suerte al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy esperando asumir el papel de Sophie“.

“Como gran fan de How I Met Your Mother, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me hayan confiado la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad”, aseguró la actriz, que además es una cantante de éxito mundial, y que también será responsable de producir la serie.

Hasta ahora, todavía no hay fecha de estreno para el remake de la popular sitcom, originalmente protagonizada por Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan y Jason Segel.