“Chascas” Valenzuela y el éxito de “¿Quién mató a Sara?”: “Vengo preparándome de hace muchos años sin saberlo para hacer una historia de este tipo”

La serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, creada por el escritor y guionista chileno José Ignacio Valenzuela, se transformó en un éxito, al liderar el ranking de las producciones más vistas de la plataforma a nivel mundial.

En conversación con Ciudadano ADN, el autor y también productor ejecutivo de la ficción se refirió al proceso de creación y las inspiraciones detrás de esta exitosa historia, que ya confirmó una segunda temporada.

“Es es muy grande lo que significó hacer ¿Quién mató a Sara? Todo este gusto mío, particular por el thriller y el suspenso, viene de mi historia como lector. Yo soy un lector compulsivo de novela policial. Siempre de alguna manera tengo tramas de ese tipo en lo que escribo”, comentó “Chascas” Valenzuela.

Y agregó que, “cuando recibí la llamada de Netflix invitándome a escribir algo para ellos, ojalá de suspenso, dije: ‘Bueno, esta es la mía’. Vengo preparándome de hace muchos años sin saberlo para hacer una historia de este tipo, y así nació Sara, que es fascinante”.

Una nueva etapa en su carrera

De acuerdo a lo señalado por Valenzuela, comenzó a escribir la serie antes de la pandemia, en enero de 2019. “Escribí la serie junto a Rosario Valenzuela y a Jean Pierre Fica. Y, aparte de eso, soy el productor ejecutivo, lo que también inaugura una nueva etapa en mi carrera, y es lo que me tiene muy contento”, expresó el creador de la serie.

“Al ser productor ejecutivo, también formo parte de todos los procesos de pre-producción, producción y post producción. Empezamos a trabajar con Netflix un año antes de la pandemia, y pude ir a México a tener reuniones con los directores”, explicó.

En tanto, el escritor aseguró que esta producción marcó un cambio fundamental en su carrera. “Tuve que aprender a escribir de nuevo, porque tuve que enfrentarme a un nivel de rigurosidad, de subir la vara a unos niveles impensados. No voy a volver a poder a escribir si no es de esa manera”, expuso.

Sus inspiraciones

El guionista citó a Agatha Christie como una de sus inspiraciones a la hora de escribir la historia de drama y suspenso protagonizada por Manolo Cardona, Ginés García Millán y Carolina Miranda.

Sin embargo, aseguró que “yo escribo de lo que me molesta, no escribo de lo que me gusta”.

“Una de las cosas que me tiene enfermo hace mucho tiempo son estos nuevos villanos, que son hombres heterosexuales, blancos, que siempre se salen con la suya, que son miembros de la elite, y que se mueven en círculos muy particulares, y en un nivel de impunidad feroz“, manifestó.

La primera temporada de ¿Quién mató a Sara? está disponible a través de Netflix, mientras que el segundo ciclo se estrenará en la plataforma el próximo 19 de mayo.