Víctor Paredes sobre la nominación de “Wolfwalkers” a “Mejor película animada” en los Oscar: “Es emocionante. Me siento muy afortunado”

Víctor Paredes, el chileno detrás de la elogiada película animada Wolfwalkers, conversó con el Ciudadano ADN sobre la nominación que recibió a los premios Oscar este lunes.

Primero que todo, el animador gráfico confesó estar “muy contento” con su nominación a “Mejor película animada”, donde competirá con cintas como Onward, Over The Moon, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon y Soul.

Desde Irlanda, lugar donde reside, Paredes comentó que está “súper contento, porque la verdad es que igual la esperábamos (la nominación). La película está bonita, e igual la perfilábamos como nominada. Y más encima, los del Oscar se equivocaron y sacaron la imagen por Twitter antes que la nominación, así que nos enteramos un poquito antes”.

“Nos spoilearon la nominación“, dijo entre risas, asegurando que “igual estuvo bien”, dado que estaban ocupados en una reunión por Google.

Víctor también contó que él estudio Periodismo en la USACh, pero que desde siempre le gustó la animación, mucho más que el periodismo como tal, por lo que en cada ramo audiovisual que tenía, “trataba de meter monitos animados”.

“De a poco me di cuenta que mi carrera iba más por los monitos que por el periodismo puro”, sostuvo, para luego agregar que actualmente está feliz con lo que hace, y que en Irlanda tiene un trabajo que cumple con todas sus expectativas.

Además, se refirió a su pasado, cuando hacía tutoriales animados para un canal, en donde buscaba ayudar, guiar y apoyar a los espectadores de una manera directa y dinámica.

Sobre esto, comentó que cada vez se fue haciendo más grande, por lo que comenzaron a llamarlo de diversos lugares, incluso Dreamworks, compañía encargada de importantes películas animadas como Shrek, La Era del Hielo o Cómo entrenar a tu dragón.

“Es muy emocionante, me siento muy afortunado”, expresó.

Respecto a su sueño en el rubro, Víctor Paredes comentó que “yo creo que Chile está en un súper buen momento cinematográfico (…) Yo estoy súper tranquilo, estoy súper contento”.

“Nunca me planteo mucho qué sucederá después, de ponerme metas”, aseguró.

Finalmente, sobre el trabajo en plena pandemia, el periodista señaló que “ha sido raro, estamos trabajando en la casa en otra película. Wolfwalkers la terminamos hace meses. Ha sido raro, pero nos las estamos ingeniando… Como todos”.

Recordemos que quien trabajó en las franjas de Beatriz Sánchez y el Apruebo, actualmente está trabajando en una nueva película para Cartoon Saloon -que estará disponible en Netflix- y que es dirigida por Nora Twomey.