Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen podría estar nominada a los Oscar a “Mejor película animada”

La película de Kimetsu no Yaiba, Mugen Ressha-hen, sigue sumando importantes logros a nivel mundial, pese a que se estrenó en octubre del año pasado.

Ahora, medios internacionales informaron que la cinta podría estar nominada a la categoría de “Mejor película animada” en los premios Oscar de este año.

En el listado también se incluyen importantes títulos como Soul, Wolfwalkers, Earwig and the Witch, Dreambuilders y Mi guerra favorita, entre otras.

Recordemos que en un principio se creía que este año los premios Oscar tendrían muy pocos postulantes en esta categoría, debido a la pandemia.

Además, es importante mencionar que Demon Slayer: The Movie: Mugen Train no es la única pelicula que representará a Japón, ya que dentro del listado se encuentra Lupin III: The First, Aya to Majo, Tomotaka SHIBAYAMA, Kimi to, Nami ni Noretara y ON-GAKU: Our Sound.