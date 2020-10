Charlotte Hope y su papel de Catalina de Aragón: “Es una verdadera heroína española”

Tras el éxito de The White Queen y The White Princess, la cadena Starz quiso contar la historia de Catalina de Aragón en la serie The Spanish Princess. Y para dar vida al personaje histórico reclutó a la británica Charlotte Hope, conocida por Game of Thrones y La teoría del todo.

En conversación con ADN la actriz comentó que “me entusiasma tanto Catalina porque es una verdadera heroína española. En Inglaterra solo sabemos de ella por Ana Bolena, quien le quitó el marido. Sin embargo, en España la conocen como la hija fuerte y poderosa de Isabel la Católica. Para mí fue muy fascinante tomar estas dos perspectivas opuestas e integrarlas”.

En la segunda temporada, que en Chile puede ser vista desde este 11 de octubre en la plataforma Starzplay, Aragón está en la cima de su poder y éxito. Incluso, estando embarazada se pondrá la armadura y tendrá un rol clave en la victoria de los ingleses frente a los escoceses en la batalla de Flodden Field.

“A menudo las mujeres en la historia son retratadas como calladas y sumisas. Y vivir en la época de los Tudor fue increíblemente difícil. Estas mujeres tuvieron que lidiar con tener hijos, luchar constantemente por su lugar y hacerlo con las manos atadas por los sistemas patriarcales que habían”, dijo Hope.

Además, el nuevo ciclo de The Spanish Princess retratará el famoso término del matrimonio entre la entonces reina consorte y Enrique VIII. Según su intérprete, esto reflejará los principales cambios del personaje.

“Tiene todo lo que siempre quiso. Tiene un estupendo marido, un hijo recién nacido, y se siente como si hubiera cumplido todos sus sueños. Está realizada siendo una reina. Pero después lo pierde y creo que eso fue algo interesante para interpretar”, señaló la actriz.