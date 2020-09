En Tu Nuevo ADN Ernesto Garratt recomendó la cinta chilena “Tengo Miedo Torero” y la serie “The Boys”

View this post on Instagram

Mis amores, vayan por sus entradas antes que se acaben. Por éxito de ventas se abrió una nueva fecha. 13 de septiembre a las 21:00 hrs Avant premier #TengoMiedoTorero a través de #PuntoPlay de @puntoticket ¡Ve por la tuya y alcanza el valor preventa! 13 de Septiembre 21:00 hrs. Evento Live Streaming Avant premier #TengoMiedoTorero ✨Exclusivo para Chile✨ Podrás acceder a la compra de entradas a través del sistema Punto Ticket @puntoticket [Link en nuestra biografía] ¿Cómo ver un evento de #PuntoPlay de Punto Ticket? Una vez adquirida tu entrada, debes ingresar al siguiente enlace: https://www.puntoticket.com/play con tu cuenta de Puntoticket e ir al evento que compraste, presionar el botón VER VIDEO y listo. También, puedes ingresar con tu cuenta a puntoticket.com, “Mis E-tickets”, y darle click al evento que compraste. #TengoMiedoTorero dirigida por Rodrigo Sepúlveda @rodsepulveda, basada en la obra de Pedro Lemebel y protagonizada por Alfredo Castro @alfredocastro703 (🇨🇱), Leonardo Ortizgris @ortizgris (🇲🇽) y Julieta Zylberberg @juli_zylberberg (🇦🇷) sorprenderá con un evento único. #TengoMiedoTorero #AvantPremier #PreEstreno #Chile