Jorge García y su película en Chile: “Siento que me alejo de lo que la gente me ha visto”

“Lost”, “Alcatraz” y “Hawaii Five-0” son solo algunas de las producciones que han tenido al actor Jorge García en el elenco. De padre chileno, por primera vez actuó en una película en nuestro país: “Nadie sabe que estoy aquí”, disponible desde este 24 de junio en Netflix.

“Me gustó mucho el guion. Me gustó tener que ser el protagonista de esta historia sobre el viaje de un personaje. Y el hecho de que se iba a rodar en Chile fue una oportunidad fenomenal para también tratar de reconectarme con un lado de mi familia”, dijo a ADN.

La historia que motivó su regreso después de 30 años es la de Memo Garrido, un hombre solitario que vive en una isla del sur, completamente alejado de esos días de cantante infantil, cuando dio voz a un popular hit: “Nobody Knows I’m Here”.

“Definitivamente, siento que me alejo de lo que la gente me ha visto. Siento que tiene mucho más corazón que varias cosas que hecho recientemente. Esta película me ha vuelto a conectar con la actuación de muchas maneras. Me hizo recordar por qué quería empezar con esto de expresarme en un personaje así”, comentó.

Producida por Juan de Dios y Pablo Larraín, la película es la premiada ópera prima del director Gaspar Antivillo, quien ganó en el Festival de Cine de Tribeca como Mejor Director de Nuevas Narrativas.

El personaje de Memo Garrido comparte algo con la situación de confinamiento por estos días: “El quería esconderse un poco del mundo”, aseguró García. Pero, en realidad, su aislamiento se debe a que es un personaje de pocas palabras, una ventaja para el actor que prefiere hablar en inglés.

“Creciendo de la manera que yo lo hice, aprendí español e inglés al mismo tiempo. Porque el español se hablaba en mi casa y en la de mi abuelo. Y el inglés se hablaba en todos lados afuera. Entonces, todo entró en mi cerebro al mismo tiempo. Hay cosas que pienso en español y otras que pienso en inglés. En ese sentido, quería que en mi trabajo sonara bien”, aseguró.

El rodaje se realizó a fines de 2018 principalmente en Puerto Octay, a orillas del lago Llanquihue, en medio de paisajes que García jamás había visitado. Además, de ser su primer rol protagónico, le significó un importante reencuentro.

“Fue un largo viaje. Fui desde Hawái, así que fue casi un día completo de solo viajar. Pero una vez que estuve ahí fue bastante genial. Volví a conectarme con mis primos. Armamos una pequeña reunión familiar donde vi a tíos y primos que no había visto por mucho tiempo”, relató.