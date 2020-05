Eiichiro Oda aclaró qué sucederá con One Piece tras suspensiones por Covid-19

Finalmente, señaló que “un manga no te ayudará con las necesidades básicas de la vida, pero estaré encantado de ayudarte a relajarte con los momentos tontos de la historia cuando necesitas un poco de aire fresco”.

“¡¡Espero desde el fondo de mi corazón que todos estén seguros y bien, en su cuerpo y mente!!”, finalizó.

We received a new message from Oda-san. Hoping you continue to enjoy ONE PIECE! pic.twitter.com/LSvh4a9v0P

— ONE PIECEスタッフ【公式】 (@Eiichiro_Staff) May 6, 2020