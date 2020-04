Revelaron la razón por la que Tokio es quien narra “La Casa de Papel”

El creador de La Casa de Papel, Álex Pina, reveló por qué “Tokio” (Úrsula Corberó) es quien narra la historia.

“Lo que mucha gente no sabe es que la voz en off, la narradora que es Tokio, no siempre fue así“, contó a través de un video que fue compartido en Instagram por una de las productoras de la serie, Vancouver Media.

El Profesor

“De hecho, en las primeras versiones del guión que tuvimos, el narrador era El Profesor“, reveló.

Pero esto fue descartado, porque “resultaba un tanto egocéntrico hablar de un plan, de su plan maravilloso, de un plan perfecto, cuando era él mismo quien hablaba”, afirmó.

“Parecía que perdía parte de la métrica de El Profesor. Queríamos que fuera un poco perdedor, un poco nerd, un poco sociópata, asocial, y el hecho de contar en primera persona el plan era contradictorio con su propia personalidad“, explicó Pina.

Moscú

Tras esto, probaron con Moscú (padre de Denver). “Pensábamos que eso lo podía hacer un personaje más campechano, más sencillo, con una visión más básica de la vida y el atraco normal. Pero tampoco nos funcionó”, dijo.

Finalmente, intentaron con Tokio, quien terminó siendo la elegida por “muchos factores”.

“Sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada, en términos femeninos, y elegimos una mirada femenina para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional, en términos sentimentales. Y un atraco suele ser algo muy frío, muy masculino, de ahí que eligiéramos la voz de Tokio”, confesó el español.

Así, se convirtió en una narradora omnisciente que “sabía todo de todos los personajes y lo hacía desde un lugar muy lejano que ya veréis cuál es“, adelantó Pina.

Cabe recordar que este viernes 3 de abril se estrenó en Netflix la cuarta temporada de la serie.