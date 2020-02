Los favoritos a llevarse los Oscar 2020

La casa de apuestas, Betsson, dio a conocer cuáles son los favoritos para llevarse los premios Oscar, que se desarrollarán este fin de semana.

En ese sentido, en el caso de la categoría de Mejor Película, sería la épica 1917 la que se quedaría con la estatuilla, con un 67% de posibilidades (pagando 1,33 la apuesta), seguido de Parasite de Joon Ho con 16% y Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino con un 10%.

Con respecto a Mejor Director, Sam Mendes con 1917 es la máxima probabilidad, con un 80% (pagándose 1,19). En tanto, Bong Joon Ho con Parasite asoma como segunda opción con un 11% y Tarantino tercero con 5%.

En cuanto a Mejor Actriz, Renée Zellweger se llevaría la presea gracias a su papel en Rudy con un 79% de posibilidades (pagando 1,05 en las apuestas), contra el 7% de Scharlett Johansson y 5% de Cynthia Erivo.

Finalmente, en Mejor Actor, Joaquin Phoenix se llevaría el Oscar gracias a su papel en The Joker con un 85% de probabilidades y con una cuota en las apuestas de 1,03. Seguido de Adam Driver con un 8% y Leonardo DiCaprio con 3%.