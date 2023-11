La confesión de Cristian Valenzuela tras retirarse de los 5000 metros: “Quiero dejar las pistas, pero no es una decisión tomada”

Un triste debut tuvo Cristian Valenzuela en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Este martes, el destacado para atleta chileno no pudo terminar su carrera y decidió retirarse de los 5.000 metros en la categoría T11 (personas con discapacidad visual).

El medallista de oro de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 abandonó la pista cuando estaba cerca de llegar a los 2.000 metros y, tras la competencia, señaló que la falta de preparación que tuvo debido a lesiones le terminó por “pasar la cuenta”.

“Pedir disculpas a toda la gente que vino a apoyar. Tuve cuatro semanas de entrenamiento, todo este año lesionado con dos desgarros y una lesión en la rodilla que me mantuvieron sin entrenar bien”, comentó el deportista de 40 años.

“Sabíamos que los 5.000 metros era una carrera dura. Teníamos a los mejores del mundo acá presentes, quisimos engancharnos en el grupo hasta aguantar lo más posible, pero sin duda nos pasó la cuenta el poco entrenamiento, el calor y el ritmo”, agregó.

Luego, en diálogo con Canal CDO, Cristian Valenzuela reconoció que evalúa ponerle fin a su carrera deportiva. “Nunca jamás en mi carrera deportiva lo había hecho (retirarse). Es algo que me viene dando vuelta en la cabeza, algo que el equipo no quiere. Yo ya quiero dejar las pistas, pero sin duda no lo he decidido todavía, lo vamos a revisar”, aseguró.

Cabe destacar que el para atleta nacional aún no termina su participación en Santiago 2023, ya que este viernes 24 de noviembre correrá los 1.500 en la categoría T11, la cual podría marcar despedida y retiro oficial.