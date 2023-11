“Se meten con una, se meten con todas”: Martina Weil defendió con todo a Isidora Jiménez tras críticas de panelistas de CHV

Triunfaron. Martina Weil e Isidora Jiménez fueron parte del team de velocistas que ganó una medalla de plata en los 4×100 femenino de Santiago 2023.

Esto en medio de las críticas a la segunda, luego de que un supuesto “micrófono abierto” dejó al descubierto duras críticas de los panelistas de CHV Deportes.

Específicamente, Fernando Solabarrieta, Rodrigo Vera y Macarena Reyes, quienes tuvieron serios cuestionamientos a la deportista.

“Ya hace mucho que no le da”, dijo Macarena tras verla en los 200 metros, a lo que Fernando contestó “y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”.

“Intentó irse a Barcelona, cambió de entrenador, lo intentó. Después se casó, volvió a Chile, tiene 30 años… Ya está ya”, sentenciaron.

Martina Weil se cuadró con Isidora Jiménez

Por eso, tras lograr un récord en la carrera de este jueves, Martina decidió hablar con los medios y responder a los comunicadores de CHV.

“Aquí, lo que tenemos que aprender es que una mala carrera no hace un mal deportista, uno puede tener un mal desempeño un día, pero eso no significa que el entrenamiento y el nivel no esté”, lanzó frente a la cámara de AS.com.

Y agregó que “espero que esto sea suficiente para toda esa gente que está hablando, que se de cuenta que a la Isi le queda, que la Isi es nuestra, que no está sola y que si se meten con la Isi se meten con el atletismo completo”.

Unas palabras que fueron celebradas en redes sociales, donde aseguraron que la joven había dejado más que claro que “si se meten con una, se meten con todas”.

De esta forma, Martina Weil sacó las garras por Isidora Jiménez, quien se dedicó a callar bocas con su desempeño que fue aplaudido en el Estadio Nacional.