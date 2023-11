La confianza de Lucas Nervi en el Team Chile para los próximos Panamericanos: “Ya tocará tener el récord de las medallas de oro”

Lucas Nervi, medallista de oro del Team Chile, conversó con ADN Deportes en el marco de la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, realizada anoche en el Estadio Bicentenario de La Florida.

“Concluimos toda la energía que hemos vivido nosotros, los que hemos tratado de salir adelante con nuestras disciplinas. Es buenísimo que nos podamos juntar todos acá en el estadio y pegarse unos prohibidos con Prince Royce”, señaló entre risas el actual campeón panamericano en lanzamiento del disco.

En cuanto a sus días posteriores al oro que consiguió en Santiago 2023, el atleta chileno indicó que “ha sido brutal, yo y el resto de mis compañeros no estábamos acostumbrados a tanta exposición mediática, lo que tiene sus altos y bajos, pero yo siempre he tratado de transmitir con la misma energía todo lo que estamos viviendo”.

Cosecha de medallas y cuota pendiente en los oros

En Santiago 2023, Chile logró su cosecha más alta de medallas de la historia de los Juegos Panamericanos, con 79 preseas, sin embargo, no pudo igualar los 13 oros obtenidos en Lima 2019. Al respecto, Lucas Nervi mencionó que “ya tocará tener el récord de las medallas de oro, ojalá poder hacerlo más adelante, pero sí logramos el récord en la cantidad total de medallas, eso es muy importante”.

“A mí me tocó ser el cabro chico de esta delegación. Me emocioné con los logros de mis compañeros en Lima 2019 y me sigo emocionando con todos los logros que tuvieron en Santiago 2023. Fue increíble, me toca vivirlo desde el atletismo, pero es en todas las disciplinas en general, hay mucha gente detrás de esto”, concluyó.