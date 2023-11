“No se hace paro por deporte”: Presidente del Colegio de Profesores se refiere a crisis educacional en Atacama

Este domingo, el recién electo presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar se refirió a la crisis educacional en Atacama. Tras más de 80 días de paro por parte de las comunidades escolares de la región.

“Todos quieren volver a clases. No se hace paro por deporte, y esto no es una cuestión de intransigencia de las comunidades escolares. El paro de Atacama es de las comunidades escolares, no es un paro de profesores(…)”, señaló Aguilar.

En esa línea, aclaró que “lo de Atacama es una lucha en la cual nos sentimos identificados en todo el país. Ellos están dando una lucha por su situación puntual, pero de alguna manera, es una forma de evidenciar, de mostrar las graves deficiencias del sistema de servicios locales y la nueva educación pública”.

Por otro lado, cabe mencionar que, este domingo, desde el Ministerio de Educación (Minsal) afirmaron que entre los acuerdos conversados con los gremios está establecido retomar las clases este lunes en la Región de Atacama.

Pese a esto, desde el Gobierno ven difícil el panorama luego que el Colegio de Profesores Regional anunciara que mantendrán el paro. Debido a que denuncian que el Minsal no habría cumplido con los compromisos acordados.