Repudio de forma transversal generó un video donde una mujer expulsó a una veraneante de la Playa Metri, en Puerto Montt.

En el registro audiovisual se observa como la mujer, que más tarde sería identificada como Ximena Schott, amenaza a la turista. “Te voy a sacar con arma“, señaló, lo cual le valió ser detenida por el delito de amenazas.

Durante esta jornada, Schott conversó con Tu Día de Canal 13, donde dio a conocer su punto de vista por lo sucedido, afirmando que la veraneante la cortó con un objeto contundente, la agredió y que el video que se hizo viral fue editado. “Me tira encima en la cara el contenido que tenía la lata de cerveza, pero eso no era solamente cerveza. Estaba mezclado con algo porque yo perdí la visión en un momento, no veía absolutamente nada”, comenzó a relatar.

“Empieza a tratar de cortarme el rostro, la lata de cerveza la tenía preparada de forma cortante. Yo me defiendo, con las manos, trataba de sujetarle las manos, me hirió completamente los dedos de la mano izquierda”, indicó, agregando que la turista “me golpea en la espalda contundentemente, no sé si fue con el puño, pero me lesiona todo el sector del hombro y la clavícula”.

Ximena Schott fue tajante al afirmar que “yo pude haber muerto efectivamente en el roquerío“.

Por su parte, el alcalde de Puerto Montt anunció querella contra Schott por el “violento intento de expulsión de turista desde playa Metri”.