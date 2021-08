Familia de Tomás Bravo marchará junto a vecinos de Arauco exigiendo avances en la investigación

Casi seis meses han transcurrido desde que fue encontrado sin vida el pequeño Tomás Bravo en el sector de Caripilun, en Arauco.

A pesar del tiempo que ha pasado y a las indagatorias encabezadas por el Ministerio Público, no se conocen avances respecto de lo ocurrido con el menor, y si existen o no responsables de los hechos.

La familia de Tomás espera que se haga justicia y se conozca a el o los responsables de lo sucedido. Por lo mismo, marcharán junto a los vecinos de Arauco pidiendo avances en las indagatorias.

La investigación vive días claves, luego que se esté a solo semanas del plazo establecido por los tribunales para las diligencias, por lo que el Ministerio Público deberá tomar una decisión o pedir ampliar el tiempo de los peritajes, algunos que incluso han sido encargados al extranjero.

Elisa Martínez, abuela del pequeño Tomás, sostuvo que a casi 6 meses de lo ocurrido, no tienen una pista clara de lo que sucedió con el niño. “Ya van a ser seis meses y no tenemos respuesta, tampoco podemos esperar sentadas porque es demasiada la angustia que tenemos. Es terrible no saber lo que pasó. Queremos que esto se aclare y llegar a la verdad de lo que pasó”, señaló.

Incluso se han realizado peritajes a la ropa del pequeño Tomás Bravo, donde se encontraron nuevas evidencias, las que deben ser analizadas por laboratorios especializados.

La alcaldesa de Arauco, Elizabeth Marican, dijo que apoyan la marcha en la comuna, esperando que el llamado de la familia sea escuchado y se tenga claridad de lo ocurrido. “Este no es un dolor solamente de ellos, es un dolor de la comuna. Llevamos seis meses desde que ocurrieron los hechos, y hoy no tenemos ninguna claridad de lo que sucedió“, indicó.

“No es posible que una familia, independiente del lugar o la zona geográfica donde se encuentren en este país, tenga que perder un niño y nadie haga nada, no se tenga claridad de lo que sucedió, no es posible“, manifestó.

Se espera que dentro de las próximas semanas, el Ministerio Público de a conocer a la familia de Tomás Bravo los resultados de la totalidad de los peritajes, realizados tanto en Chile como en el extranjero, y que se pueda establecer lo sucedido y los pasos a seguir en el caso que enlutó a un país completo.