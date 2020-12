Macarena Miranda por “Mujeres al deporte”, el nuevo programa de ADN: “Estamos a años luz de una visibilidad más equitativa entre hombres y mujeres en el deporte”

Desde este domingo 6 de diciembre a las 14 horas, ADN tendrá un nuevo programa: “Mujeres al deporte”, un espacio “que busca visibilizar el deporte femenino en Chile“, declaró su conductora, Macarena Miranda, a Ciudadano ADN.

Macarena es una extenista chilena, que jugó en la gira profesional de 1986 a 1992, alcanzando altos rankings. Así, aseguró que está “feliz de estar con este programa”, ya que “es un espacio que le hace mucha falta al deporte femenino“.

“Hay mucho conglomerados, en las redes sociales vemos muy fuerte el deporte femenino, pero, en lo tangible, todavía estamos a años luz de una visibilidad más equitativa entre hombres y mujeres en el deporte“, sumó.

De esta manera, aseguró que en cuanto a condiciones, “todavía estamos al debe, a pesar, de que nuestra federación apoya harto el tenis femenino“.

A raíz de lo anterior, sumó que “es importantísimo brindarle esas plataformas a las deportistas en general, pero no es fácil porque uno siempre tiene que demostrar“.

Frente a la creencia de que si las personas se sumergen en el mundo del deporte, van a disminuir su calidad de estudios, comentó que “a mí me pasa muchas veces, que estoy con mi hijos, llevándolos al colegio, y las mamás me miran y dicen ‘ya viene la Maca de nuevo a sermonearnos porque las niñitas no están en en un taller deportivo’“.

Es por esto que declaró que “existen perfecto las cantidades de horas para estudiar y hacer deporte“, porque “el deporte es sanador y sobre todo en estos tiempos de pandemia“.

Volviendo a “Mujeres al deporte”, Macarena Miranda afirmó que parte del objetivo del programa es “ir informando testimonios de vida que, a través del deporte, han hecho cosas importantes, logrado surgir, estudiar afuera, en universidades como las de Estados Unidos”.

“Ir conociendo historias, no solo deportistas, sino de dirigentas en municipalidades, en territorios que hacen muchas labores por el deporte y que mucha veces no conocemos, o las mismas federaciones“, agregó.

Así, contó que “muchas veces nos pasa que podemos estar hablando con una lanzadora, un hockista, pero tenemos lugares en común, tenemos un lenguaje en común y una problemática en común”, finalizó la conductora.