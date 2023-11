Tras triunfo de Milei: Chahuán y Edwards exigen a Presidente Boric elegir un embajador “capacitado” para mantener buenas relaciones con Argentina

Tras el triunfo de Javier Milei, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, integrada por los senadores Francisco Chahuán y Rojo Edwards, le exigió al Presidente Gabriel Boric elegir a un embajador “capacitado” para mantener buenas relaciones con Argentina.

El motivo de la petición, se debe a que el cargo se encuentra vacante luego que, el pasado 24 de septiembre, Bárbara Figueroa dejara el puesto para asumir como secretaria general del Partido Comunista (PC).

A raíz de esta situación, el senador Chahuán, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado manifestó que “la relación con Argentina es una relación a largo plazo, de futuro y por lo mismo, necesitamos acentuar la complementación en materia, política, social económica, energética y en varias materias”.

“Se hace muy necesario que el Presidente Boric asista al cambio de mando en Argentina y también designe a un embajador que logre generar la empatía suficiente para empujar la relación entre ambos países”, agregó.

Por su parte, el senador e integrante de dicha instancia, Rojo Edwards agregó que el contundente triunfo de Milei en Argentina es una luz de esperanza para una Latinoamérica estancada y de pobreza.

“Un embajador del PC no tendría sentido”

“El nuevo embajador de Chile en Argentina será de gran trascendencia. En el pasado hemos tenido diferencias en cuanto a los nombramientos de embajadores(…) Esperamos que no haya ninguna amiga o amigo, y que se designe al mejor embajador posible, dada la nueva realidad política de Argentina”, indicó.

Finalmente, el senador Edwards aseguró que no tiene ningún sentido elegir nuevamente a un embajador o embajadora del PC. “Ojalá no se envié a personas de partidos políticos que claramente no lograrían un avance para la relación más cercana posible. Un embajador del partido comunista como lo fue en el pasado, no tendría ningún sentido“, concluyó.