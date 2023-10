Plebiscito 2023: cuándo son las próximas elecciones y dónde se vota la propuesta constitucional

Quedando poco más de dos meses para el término de este año aún resta un hecho importante por el cual atravesará nuestro país, se trata del Plebiscito de Salida 2023.

El Plebiscito de Salida 2023 será el punto que culminará el trabajo desarrollado por el Consejo Constitucional junto al grupo de expertos y el comité técnico de admisibilidad, con el único objetivo de realizar una nueva propuesta de Constitución para Chile.

¿Cuándo es el Plebiscito de Salida 2023?

De acuerdo al calendario de fechas del proceso, el Plebiscito de Salida de la nueva Constitución se llevará a cabo el domingo 17 de diciembre.

Cabe señalar, que el grupo de expertos junto a los consejeros constitucionales cuentan con un total de cinco meses, desde su instalación en junio, para redactar el texto. La propuesta deberá ser aprobada y comunicada al Presidente de la República antes de las elecciones.

¿Qué se vota en el Plebiscito de Salida?

En la instancia, las y los electores decidirán por las opciones de “Apruebo” o “Rechazo” a la nueva propuesta de Constitución redactada por el Consejo Constitucional, dependiendo de las preferencias de cada persona.

En concreto, el voto tendrá escrita la pregunta: “¿Está usted en contra o a favor del texto de nueva Constitución?”. Más abajo, la papeleta en cuestión tendrá las opciones de “A favor” y “En contra”.

De salir vencedora la opción “Apruebo”, se realizará la promulgación de la nueva Constitución Política de Chile de la República. Posteriormente, se publicará en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes y entrará oficialmente en vigencia la nueva Carta Magna.

¿Qué pasa si no voto?

Para las elecciones correspondientes al Plebiscito de Salida 2023 el voto es de carácter obligatorio. Por ende, las personas que no asistan a sufragar deberán pagar una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales (UTM).

De todos modos, las autoridades especificaron que no recibirán sanciones por no sufragar aquellas personas que no asistan por los siguientes motivos.