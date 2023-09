Ministra del Interior no descartó participación de más funcionarios policiales con otros grupos violentistas de la macrozona sur

El pasado jueves 21 de septiembre, se realizó un importante operativo en la Región del Biobío, el cual terminó con la detención de diez sujetos vinculados con el grupo Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), incluidos un carabinero en retiro y un funcionario activo de la institución policial.

Varios días después, desde dicha agrupación emitieron un comunicado en el cual descartaron por completo tener vínculo con los detenidos, apuntando a un “tongo policial y mediático“.

Sobre esto conversó con ADN Hoy la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que “acá hay una investigación detrás de esta afirmación que hacen tanto el fiscal como los funcionarios de la PDI que participaron en este operativo, y que vinculan a los detenidos con esta orgánica“.

“Las vinculan porque las posicionan en lugares donde se provocaron atentados reivindicados por esta orgánica, hay escuchas telefónicas donde hay coordinaciones con otros integrantes”, agregó.

En ese sentido, la secretaria de Estado manifestó que “en los primeros días, se habló de que esta era la cúpula de la RML, y nunca la investigación ni las autoridades señalaron esto, pero estas son personas que están vinculadas y participan en los atentados”.

“Hay evidencia, que irá a juicio, y que iremos conociendo con el transcurso de las semanas, a medida que vaya avanzando la siguiente etapa, y donde quedará a la vista los datos con los cuales la Fiscalía, la PDI y la Armada han hecho estas afirmaciones”, prosiguió.

“Entonces, uno le cree a una investigación de instituciones del Estado, o le cree a un comunicado que hace la orgánica, o no sabemos tampoco la veracidad de ese texto”, emplazó.

Respecto a los uniformados detenidos, la autoridad de Gobierno no descartó que más funcionarios puedan estar vinculados a otros grupos violentistas de la macrozona sur. “En esta investigación no se conocen más personas, pero en otros casos no se pueden excluir“, dijo.

“Estamos en una zona donde se desarrollan delitos, en la que permanentemente se busca corromper a Carabineros, hacerlos partícipes de la ganancia“, sostuvo.

“El funcionario que salió vinculado en esta investigación ya se habían tomado medidas contra él por otras denuncias, que finalmente no tuvo frutos porque la corte las revirtió en su momento, pero ya estaba identificado como un funcionario con conductas impropias“, afirmó.

Sobre la determinación de dejar en prisión preventiva a seis de los diez detenidos, Carolina Tohá expresó que “siempre en estas audiencias hay una decisión que toma el juez, y donde no siempre avala la solicitud que se hace, incluso en el supuesto de que pueda haber responsabilidades”.

“En estos casos, nosotros tendemos a pedir la prisión preventiva porque tenemos muchos antecedentes en casos similares, de personas que se han fugado en el transcurso de la investigación”, añadió.

Ley de infraestructura crítica

Por otro lado, la ministra del Interior se refirió a la iniciativa de infraestructura crítica, asegurando que esta “tiene una segunda parte, ya está presentado el proyecto, y que tiene que ver propiamente con la protección de la infraestructura crítica“.

“Lo que nosotros hicimos fue que creando una modalidad para proteger la infraestructura crítica, creamos un brazo para que esta misma modalidad se utilizara en la frontera, pero el corazón era proteger infraestructura crítica”, declaró.

Sobre la opción de implementar esta ley en la macrozona sur, Tohá aseveró que “esto no resolverá el problema que tenemos en el sur, porque eso tiene otras características“.

Ley de Usurpaciones

Finalmente, la ministra Carolina Tohá abordó la Ley de Usurpaciones, confirmando que durante esta semana se presentará el veto presidencial. “El veto se presenta esta semana, porque hay un plazo legal que llega hasta el 29 de septiembre“, apuntó.

En ello, reiteró que “acá hay dos materias: la legítima defensa privilegiada; y la otra es el escalamiento de las penas“.

“Al ser privilegiada, permite que tanto el propietario como cualquier tercero en nombre suyo, y por cualquier medio, sin importar el daño causado, pueda ejercer esta defensa. Respecto a las penas, esta es la misma que si alguien hace una usurpación saltándose una reja o apuntando a alguien con un arma, y eso no puede ser”, señaló.

Respecto a si este veto tendrá asidero en el Congreso, Tohá manifestó que “creo que hay una buena disposición. Se ha entendido que este proyecto, tal como salió, tiene profundos problemas“.