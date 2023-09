Partido Comunista definirá nuevas autoridades este sábado tras el deceso de Guillermo Teillier

Mucho se viene especulando sobre cómo seguirá la conducción del Partido Comunista, luego de la muerte de Guillermo Teillier el pasado 29 de agosto.

No obstante, esta incógnita quedará despejada durante el fin de semana, puesto que para este sábado 23 de septiembre está programada una reunión del Comité Central del PC, instancia que estará encargada de nombrar al nuevo líder de la colectividad.

En conversación con ADN Hoy, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, confirmó esta instancia, donde además aclaró que “en el Partido Comunista no hay sucesión, hay elección de nuevas autoridades“.

“Los métodos para elegir autoridades del Partido Comunista están establecidos en sus estatutos desde siempre. Es decir, cuando una autoridad desaparece, el pleno siguiente a la desaparición no esperada, que está compuesto por 96 miembros, discute y elige a las nuevas autoridades“.

Sobre las cartas y nombres que se manejan para liderar el PC, el jefe comunal indicó que si bien “hay discusiones previas en la Comisión Política que hace propuestas, pero nosotros tenemos que ser absolutamente responsables y ninguna de esas propuestas y discusiones debe ser informada por los medios antes que el pleno la conozca”.

“Yo no me voy a hacer cargo de los trascendidos de la prensa. Yo entiendo que algunos periodistas siempre dicen tener fuentes, pero nosotros no operamos así. Yo no respondo a trascendidos”, agregó consultado ante la opción de continuidad con Lautaro Carmona.

Finalmente, el alcalde explicó la metodología utilizada en la colectividad para elegir a sus dirigentes. “Nosotros no somos un partido burgués. Y se lo digo porque los partidos burgueses eligen un militante y un voto“, aseveró.

“Ese tipo de democracia en donde las mayorías establecen, no por la importancia que uno tiene en la política, sino que por la figuración pública que tiene, es una forma que nosotros no compartimos“, añadió.

“La elección universal que nosotros hacemos cada cuatro años, escoge al Comité Central. Y el Comité Central se da a sus autoridades de manera indirecta”, adicionó, indicando que “aquí hay un militante, un voto, pero para elegir el comité central. Las autoridades universales se eligen después, en una elección indirecta, que se da en numerosos países, en los parlamentarios, en donde efectivamente uno vota por el cuerpo colectivo, y el cuerpo colectivo después se da a sus autoridades universales”.