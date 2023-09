Consejeros Republicanos y de Chile Vamos retiran enmiendas y concretan gesto al oficialismo

Este jueves, los Consejeros de los partidos Republicano y Chile Vamos retiraron varias de sus enmiendas y aseguraron sus gestos al oficialismo en medio de negociaciones.

Debido al retiro de las enmiendas, en la comisión de Sistema Político se votaron solo dos normas sobre descentralización y se espera continuar este viernes con el despacho del capítulo, ya que darán tiempo a las contrapropuestas de ambos lados.

Según consignó Emol, el consejero Jorge de la Maza explicó que “hemos retirado varias enmiendas, entre ellas dos que hacían alusión a artículos que votamos hoy día (sobre descentralización)”.

En esa línea, detalló que “en base a eso hemos estado dialogando bastante para aunar algunos propósitos y redacciones. No nos ha ido muy bien con tantas suspensiones, porque nos ha rendido muy poco el trabajo legislativo constitucional y además, porque no vemos más allá de las intenciones en poder aunar criterios, no vemos mayores voluntades del oficialismo”.

“Suspendimos siete veces la sesión”

“Hoy de hecho suspendimos siete veces la sesión para poder tener los feedback de la izquierda, pero fueron muy escasos, muy mínimos”, agregó el consejero republicano.

En el caso de la UDI, bajaron una enmienda sobre la fecha de la elección municipal y regional y otra respecto al porcentaje para ser elegido gobernar en primera vuelta. Esto recogiendo las aprensiones de la izquierda en dichos temas, apuntan.

Al respecto, el consejero Julio Ñanco (RD), destacó que “yo creo que finalmente los esfuerzos de acercar a puntos de encuentro están dando resultados, ahora es justo en las fechas en que iniciamos la votación, pero lo importante es que eso ocurra y lo vemos de forma positiva”.

“Si nos enfrentamos a un desafío que es importante e innegable, que es como nosotros logramos compatibilizar esas conversaciones con que se den las votaciones y que los tiempos puedan coincidir para lograr hacer los mayores esfuerzos para encontrar esos puntos de encuentro“, concluyó.

“Ellos son los que no ceden”

En el caso de la comisión de Función Jurisdiccional se retiraron 18 enmiendas al capítulo de Contraloría, la mayoría de la oposición. En su lugar, se ingresaron 8 nuevas indicaciones de unidad de propósito del bloque, donde si bien aseguran que se intentó acoger los planteamientos del oficialismo, estos no han quedado conformes.

Finalmente, desde Chile Vamos y republicanos coinciden en que pese a los llamados públicos del oficialismo para llegar a consensos, son ellos los que no ceden en sus posiciones.