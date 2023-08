El jueves pasado, se hizo pública una conversación en la que el excanciller Orlando Letelier revelaba que el expresidente Salvador Allende llamaría a retiro a un grupo de generales que estaban bajo sospecha de sublevación, junto con convocar a un plebiscito. El último anuncio se haría el 11 de septiembre.

La información tuvo repercusiones este sábado: la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante una actividad relativa a la seguridad en los estadios, analizó esta última desclasificación:

“Lo más importante es que como chilenos y chilenas veamos cómo Chile se transformó, en esos años, se transformó en el epicentro de atención del mundo entero, como fue visto como un factor estratégico para el planeta, y cómo tenemos una obligación de sacar lección, aprendizajes, errores y horrores”.

En particular sobre la conversación de Letelier, la secretaria de Estado aseguró que “en El Gobierno del Presidente Allende no había ni nunca hubo posibilidad de defender su gobierno con herramientas que no fuera la democracia. A pesar de que fue así, la democracia se quebró”

“En algún minuto, algunos pensaron que las tensiones de la democracia había que resolverlas vulnerando la democracia. Quizás el mayor aprendizaje que podemos hacer es tener una democracia robusta, que logre resolver todas nuestras tensiones y que nos comprometamos que nunca más la vamos a vulnerar”, añadió luego. En la misma línea, prosiguió:

“En cualquier circunstancia que tengamos, cualquier dificultad, cualquier desacuerdo, vamos a encontrar caminos al interior de la democracia para resolverlos y respetando siempre los derechos de las personas, los derechos humanos”.

El rol que tuvo Estados Unidos en el golpe de Estado durante el gobierno del expresidente Salvador Allende, en medio de la conmemoración número 50, ha tomado cierto protagonismo en los últimos días: sin ir tan lejos, la parlamentaria norteamericana, Alexandria Ocasio-Cortez se comprometió, durante su visita a Chile, a colaborar en conocer más del papel que jugó su país.