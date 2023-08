50 años del golpe: desclasifican audio de Orlando Letelier donde confirma que Allende convocaría a un plebiscito el 11 de septiembre de 1973

Este jueves, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, se desclasificó un audio del excanciller Orlando Leteleir, en donde confirma que el presidente Salvador Allende convocaría a un plebiscito el 11 de septiembre de 1973.

La grabación, publicada por CNN Chile, registró una conversación del exministro asesinado el 21 de septiembre de 1976 en Estados Unidos, con el entonces mandatario, en donde, entre otros temas, se habló de llamar a retiro a un grupo de generales de las Fuerzas Armadas que eran objeto de sospecha de sublevación.

El relato

“La tercera alternativa (que le fue planteada a Allende en la reunión), que era la más drástica, era la de que antes del viernes, es decir, en esa misma semana, se llama a retiro a unos seis o siete generales, con lo cual también se podría producir después una depuración en niveles más bajos según la información que teníamos”, expone Orlando Letelier en el audio.

“Esto se podía hacer inmediatamente después de que el presidente, al día siguiente, anunciara el plebiscito y era lo que estaba en espíritu de la recomendación de Carlos Prats (…) Para estos efectos, la lista de los seis o siete generales la podíamos afinar con Carlos Prats y, en alguna medida, comunicársela a Pinochet”, agrega el excaniller.

“Esta fue la última alternativa, la que el presidente me dijo ‘sí, eso me parece lo mejor. Es decir, yo hablo eventualmente esta noche o mañana’. Ya a esas alturas del almuerzo habíamos quedado en que el presidente ya no iba a hablar esa tarde, según recuerdo, sino al día siguiente. Inmediatamente después llamamos a retiro a esta gente. Era la sugerencia de Carlos Prats y era lo que a mí me parecía lo que había que hacer, porque estaba convencido de que la cosa iba mucho más allá de (los generales) Bonilla y Arellano”, se manifiesta en el registro auditivo del asesinado secretario de Estado.

Finalmente, en el registro se expone: “El presidente (Allende) me contestó ‘sí, Orlando, eso me parece lo mejor’. Y me dijo, además: ‘vamos a volver a conversar de este asunto’. Como quien dice, ‘mire, después de que salgamos de esto, del planteamiento que le voy a hacer al país, vamos a poner en práctica lo que usted me está diciendo’”.