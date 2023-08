Documentos desclasificados de EE. UU: Allende buscaba una solución “política” previo al golpe y había descartado el uso de las armas

Durante la jornada de este viernes, la embajada de Estados Unidos en Chile informó que el Presidente Biden había autorizado la desclasificación de los informes diarios recibidos por Richard Nixon entre el 8 y el 11 de septiembre de 1973, como una forma de cooperación diplomática entre ambas naciones.

En los documentos desclasificados se pueden leer los tensos últimos días del gobierno de la Unidad Popular, donde el presidente Salvador Allende estaba convencido de que un golpe de Estado se podía producir en cualquier momento “si no cambia sus políticas económicas y políticas”, dice un documento del 8 de septiembre de 1973.

En el mismo archivo se informa que “Allende dijo que sus partidarios no tienen suficientes armas para prevalecer en tal evento y que no serviría de nada intentar distribuir más armas ahora, ya que los militares no lo permitirían. Concluyó que la única solución es “política”.

“Allende parecía estar tratando de convencer de que la situación es grave y requiere un manejo cauteloso, y que algunas retiradas políticas tácticas pueden ser necesarias“, agrega el documento desclasificado.

Estos documentos son parte de los informes que recibía el presidente Richard Nixon sobre la situación en Chile. Cabe recordar que años antes había prometido “hacer chillar la economía” nacional.

La “solución política” y la “retirada política táctica” van en línea con el audio de Orlando Letelier, ministro del Interior de Allende, donde planteaba que el mandatario nacional tenía pensado llamar a un plebiscito para definir la continuidad de su gobierno.