A poco menos de un mes de que se cumplan 50 años desde el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, el expresidente Ricardo Lagos se refirió a la reinstalación del debate por parte de algunos políticos de si este fue justificado o no.

En este sentido, el ex jefe de Estado cuestionó “el deseo de algunos de querer reescribir la historia” y sostuvo que existía “una salida sensata “a la crisis política de 1973.

En un especial de Mesa Central, Lagos explicó que para él “era algo evitable si hubiésemos entendido las razones. La mejor demostración de lo que digo es que al final aparecen en las fotografías de la historia, Aylwin por un lado, Allende por el otro, pero era evitable, a mi juicio, una salida sensata”.

Logos sobre golpe de Estado

En respuesta a las versiones que consideran que el golpe de Estado “era necesario”, replicó que “lo que no es aceptable por nadie, es que un golpe de Estado, violando todas las normas (…) esa fue la gran diferencia con la guerra civil de 1981, que las tienden a comparar”.

“Nada justifica la violación sistemática que se hizo de los derechos humanos, la tortura que se hizo desde el primer momento. ¿Qué justificación tiene el bombardeo a La Moneda? Todos sabíamos que estaba adentro, ¿qué? ¿Le iban a achuntar a Allende? ¿Lo iban a matar? No. Es el deseo de producir terror e imponerse, a partir de ese momento”, planteó.

“Me duele cuando todavía hoy, 50 años después, se tiende a decir que es explicable lo que pasó porque uno, dos, tres. No, nada explica la violación de los derechos humanos. Usted puede decir es justificado, mire las brutalidades que estaban haciendo, pero lo otro no puede aceptarse”, expuso el expresidente.