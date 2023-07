“En mi familia, el interés de los niños es el fundamental a resguardar”: Javier Macaya desmiente amenazas de sus cercanos a Karim Bianchi

Este miércoles 19 de julio, el senador independiente Karim Bianchi anunció un proyecto para limitar los beneficios cautelares de acusados por delitos de alta connotación social. En dicha instancia, Bianchi afirmó que la familia del senador Macaya lo había amenazado, lo que este último negó en exclusiva con ADN.

Al momento de presente su proyecto de ley, Bianchi señaló que “no estamos diciendo que hay culpabilidad ni nada, sino que acá hay delitos que revisten alta peligrosidad o que la gente siente que acá hay una justicia que se paga. Y otra que está la gente que es pobre y va a la cárcel. Entonces acá hay indignados”.

Luego, agregó: “Yo quiero abrirlo esto no solamente a delitos de abuso sexual, sino que también a otros tipos de delitos de connotación mayor. Asesinatos, terrorismo, todo tipo de delitos que tengan este tipo de connotación que es de relevancia“.

“Entonces más que personalizarlo en el caso del senador Macaya (por su padre, quien está acusado de abuso sexual), yo creo que aquí no se ha dicho nada en el Congreso. Pero espero que la Comisión de Constitución tome este proyecto“, añadió después.

Bianchi acusó Macaya

Más adelante, el senador Karim Bianchi expuso que “igual hay cierto temor. Ayer yo recibía mensajes amenazantes de cuál es mi domicilio para hacerme una acción legal en mi contra, de parte de la familia del senador Macaya. Entonces yo creo que lo peor acá es callarse“.

“Él (Javier Macaya) me reenvía un mensaje de su hermana, donde me dice ‘¿cómo procedemos?’. Que yo me retracte de lo que he dicho. Y no me voy a retractar. Quizás no ocupé el lenguaje que sea adecuado técnicamente (…) Él me preguntaba que cuál era mi domicilio, mi teléfono, entonces yo imagino para tomar acciones legales en mi contra”, añadió.

La respuesta del senador Macaya

Ante estos dichos, ADN se contactó con el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien en exclusiva con este medio se refirió a este tema que tiene relación con la denuncia por abuso sexual en contra de su padre Eduardo Macaya. En conversación con ADN, el senador aclaró que previamente Bianchi habló de delitos no contemplados en la denuncia y que expuso la identidad de menores al mencionar su lazo familiar con el imputado.

“No puede considerarse una amenaza, y lamento mucho que así se considere, pedir que se resguarde el interés de menores que pueden verse afectados en una causa como esta. Eso por supuesto que implica también el cuidado de la información que pueda entregar un personaje público como el caso del senador Bianchi”, sostuvo.

“Me consta que en mi familia el interés de los niños, es el interés fundamental a resguardar. Y solo me pidieron no exponer identidades y supuestos delitos en declaraciones públicas, porque son justamente los menores los principales afectados“, complementó.

Finalmente, acerca de los dichos de Karim Bianchi, el senador Javiera Macaya expresó que “muchísimo antes que hijos dé, somos mis hermanos y yo, padres dé. Y ese interés superior de los niños que puedan verse afectados siempre lo resguardaremos“.